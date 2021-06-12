ريجوليتو بالأسلوب الروسى يبهر الجمهور.. باليه زوربا يختتم احتفاله والليلة الكبيرة بالأوبرا









انهت فرقة اوبرا سان بطرسبرج الروسية زيارتها لدار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث قدمت ليلتين على المسرح الكبير للعرض الكلاسيكى العالمى اوبرا ريجوليتو للموسيقار الايطالى فيردى واخرجه يورى الكسندروف الحاصل على لقب فنان الشعب الروسى والذى اعرب عن سعادته بزيارة القاهرة ضمن جولة فى عدة دول انطلقت من مصر ، وأكد أن الأوبرا المصرية باتت من اهم دور الاوبرا فى العالم بما تملكه من امكانات فنية وبشرية ، واشار الى اهمية الثقافة والفنون فى مد جسور التواصل بين البشر رغم اختلاف اللغات موضحا قدرتها على ايجاد حلول للقضايا الاجتماعية .





تميز عرض ريجوليتو بالابهار وتكامل العناصر الفنية واداه 110 مبدع روسى ما بين عازفين ومغنيين حيث نجح الاوركسترا بقيادة المايسترو الكسندر جويخمان فى عزف موسيقى فيردى ببراعة ، كما اثار المغنيين اعجاب الجمهور بقدرتهم على ابراز المحتوى النفسى والأخلاقى والانفعالى للشخصيات وتناغمت معهم الحركة المسرحية للمجموعات ، هذا الى جانب الاضاءة والديكور والملابس التى استلهمت الحقبة الزمنية لاحداث الاوبرا والماخوذة عن رواية الملك يمرح للكاتب والشاعر الفرنسى الشهير فيكتور هوجو .





وفى نفس السياق اختتمت فرقة باليه اوبرا القاهرة احتفالها بمرور 20 عام على تقديم باليه زوربا فى مصر حيث قدمت الليلة الثانية منه الى جانب عرض باليه الليلة الكبيرة .





فعلى مسرح النافورة اكدت الفرقة مستواها الفنى المميز من خلال عرض زوربا وباتت منافسا قويا للفرق العالمية المتخصصة حيث نجح العارضون فى اداء التصميمات الحركية العالمية التى ابتكرها لوركا ماسين على موسيقي اليونانى ميكيس ثيودوراكيس ونالوا اعجاب واستحسان الحضور بمهارتهم فى التعبير عن القصة التى تقدم دعوة للتمسك بالحياة واستكمالها رغم الصعوبات .





كما برع اعضاء الفرقة فى تجسيد المشاهد الفلكلورية فى عرض الليلة الكبيرة المستلهم من عرض العرائس الشهير الذى يحمل نفس الاسم ووضع الحانه الموسيقار الكبير سيد مكاوى وكلمات الشاعر صلاح جاهين وعُرض لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة وقام الراحل الدكتور عبد المنعم كامل بتحويله إلى باليه وصمم رقصاته الدكتور مجدى صابر بعد إعادة صياغة الحانه على يد الموسيقار جمال سلامة حيث تحررت العرائس من خيوطها لتنطلق في عرض يحافظ على نفس الفكرة القديمة التي تدور حول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية .