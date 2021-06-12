اليوم .. 8 مباريات مرتقبة في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني









يشهد ملعب شبان قنا مواجهه ناريه بين فريق الشرقية للدخان متصدر المجموعة الأولى، بالقسم الثاني ، أمام نظيره شبان قنا، وذلك في الرابعة عصراً بالجولة السابعة والعشرين ، من مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.





دخل فريق الدخان اللقاء بقيادة علاء ابراهيم برصيد 54 نقطة ، بينمافريق شبان قناصاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 27 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



كما يلتقي كلا من ..



- المنيا مع الألومنيوم



يحتضن ستاد جامعة المنيا لقاء القمة بين فريق المنيا صاحب المركز الثالث بقيادة شديد قناوي برصيد 49 نقطة و فريق الألومنيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد ابراهيم برصيد 50 نقطة .



وشهدت مباراة الدور الاول تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما.



- الإعلاميين مع ديروط





يستضيف فريق الإعلاميين صاحب المركز الرابع بقيادة جميل حلمى برصيد 43 نقطة فريق ديروط صاحب المركز السادس بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 38 نقطة.



وحقق فريق ديروط الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



- بنى سويف مع بترول اسيوط





يواجه فريق بنى سويف صاحب المركز الخامس بقيادة محمد يوسف برصيد 40 نقطة فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثامن بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 35 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



- طهطا مع سوهاج





يلعب فريق طهطا متذيل المجموعة بقيادة أسامة البلم برصيد 15 نقطة مع فريق سوهاج صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد خلف برصيد 33 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



- الفيوم مع كيما اسوان





يلتقي فريق الفيوم صاحب السابع بقيادة سعد فاروق برصيد 38 نقطة مع فريق كيما اسوان صاحب المركز الحادي عشر بقيادة زيزو حشمت برصيد 28 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



- أسمنت أسيوط مع تليفونات بني سويف





يحل فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز العاشر بقيادة محمد جمال برصيد 28 نقطة ضيفاً على فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الخامس عشر بقيادة هيسم صالح برصيد 23 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



- سمسطا مع قنا



يخوض فريق شباب سمسطا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة على حسن رمضان مواجهه مرتقبة مع فريق قنا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عبد الرحيم همام، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 28 نقطة.



وحقق فريق قنا الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 54 نقطة

2- الألومنيوم 50 نقطة

3- المنيا 49نقطة

4- الإعلاميين 43 نقطة

5- بنى سويف 40 نقطة

6- ديروط 38 نقطة

7- الفيوم 38 نقطة

8- البترول 35 نقطة

9- سوهاج 33 نقطة

10- تليفونات 28 نقطة

11- كيما اسوان 28 نقطة

12- شباب سمسطا 28 نقطة

13- قنا 28 نقطة

14- شبان قنا 27 نقطة

15- أسمنت أسيوط23 نقطة

16- طهطا 15 نقطة