"أدهم" أول معارض مبادرة الدكتورة وفاء ياديس لرواد الفن المعاصر









ينطلق الأسبوع المقبل معرض للفنان أدهم وانلى بعنوان ( أدهم) وهو أول معارض رواد الفن المعاصر فى مبادرة الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس ( معارض رواد أونلاين) والتى تأتى تكريما منها لرواد وأساتذة الفن التشكيلى المعاصر فى مصر والوطن العربى.





تفتتح الفنانة الدكتورة وفاء ياديس المبادرة بمعرض للفنان المصرى أدهم وانلى حيث يتم عرض عدد ٤٣ لوحة زيتية تتناول الموضوعات الأساسية التى أشتهر بها الفنان وهى السيرك والخيل، بالإضافة للبالية والبورتريه ومجتمع النوبة .





ويعتبر أدهم وانلى من رواد الفن المعاصر وهو من تلاميذ الفنان الإيطالي اتورينو بيكى، ثم أصبح من أساتذة الفنون وعاش فى الفترة من ١٩٠٨ الى ١٩٥٩، ويأتى المعرض توثيقا لأهم أعمال الفنان وتكريما لريادته وأستاذيته لطلبة الفنون، وتسجيله بلوحاته حياة الفن المسرحي بمختلف موضوعاته، بالإضافة الى تطرقه الى الحياة العامة فى فترة الخمسينات.



