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برنامج "أسرار والنجوم" يعود من جديد عبر قناه "النجوم "

السبت 12/يونيو/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
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يعود برنامج "أسرار والنجوم" من جديد عبر قناه النجوم تردد 11747راسي والتي تقدمه المطربه والاعلاميه إسرار الجمال.
 
ةصرحت الفنانه والإعلامية أن الموسم السادس يشهد انطلاقه لنجوم مصر والوطن العربي والمبدعين أيضا في كل المجالات وإتاحه الفرصه لهم

وزرات أسرار الجمال مقر القناه بمدينة الإنتاج الاعلامي  وتم الاتفاق علي  إذاعة البرنامج سهرة الأحد من كل أسبوع من العاشرة مساءً حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وقدمت من جاتبها الشكر والتقدير لكل العاملين بالقناة لحسن الاستقبال.

يذكر أن برنامج "أسرار والنجوم"، من إعداد وليد محمد، إخراج  محمد سمير.

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