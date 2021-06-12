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برنامج "أسرار والنجوم" يعود من جديد عبر قناه "النجوم "
السبت 12/يونيو/2021 - 03:23 ص
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يعود برنامج "أسرار والنجوم" من جديد عبر قناه النجوم تردد 11747راسي والتي تقدمه المطربه والاعلاميه إسرار الجمال.
ةصرحت الفنانه والإعلامية أن الموسم السادس يشهد انطلاقه لنجوم مصر والوطن العربي والمبدعين أيضا في كل المجالات وإتاحه الفرصه لهم
وزرات أسرار الجمال مقر القناه بمدينة الإنتاج الاعلامي وتم الاتفاق علي إذاعة البرنامج سهرة الأحد من كل أسبوع من العاشرة مساءً حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.
وقدمت من جاتبها الشكر والتقدير لكل العاملين بالقناة لحسن الاستقبال.
يذكر أن برنامج "أسرار والنجوم"، من إعداد وليد محمد، إخراج محمد سمير.
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