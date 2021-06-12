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لوكاكو يقارن بين تجربته مع إنتر ميلان ومع تشيلسي

السبت 12/يونيو/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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عقد البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي مقارنة بين تجربته مع النيراتزوري وفترته السابقة بقميص تشيلسي الإنجليزي.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن لوكاكو وإبراهيموفيتش تزاملا معًا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لكنهما دخلا في مشاجرة ساخنة في ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في الموسم الماضي.

وعن اختياره لتجربة إنتر ميلان أم تشيلسي، قال لوكاكو في تصريحات نقلها الموقع الإيطالي:"إنتر ميلان لأنني مع النيرازوري فزت بألقاب، لقد كان شيئًا حلمت به عندما كنت طفلاً".

وأضاف:"لقد كنت ناجحًا في إنتر ميلان وفي تشيلسي كنت فاشلاً".

وعن اختياره بينه وبين زلاتان إبراهيموفيتش، اختتم لوكاكو تصريحاته ضاحكا:"أختار نفسي، أنا أحب نفسي كل يوم من أيام الأسبوع".

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