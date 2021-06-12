عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

قال مصدر ليبي، إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، زار ليبيا دون إخطار للسلطات الليبية، موضحا أنه لا المجلس الرئاسي ولا حكومة الوحدة أو السفارة التركية أبلغونا بزيارة أكار.





وأضاف المصدر الليبي في تصريحات نقلتها قناة العربية، إن الجنود الأتراك فقط كانوا على علم بزيارة آكار، وطلبوا من الحراس الليبيين الابتعاد عن مكان هبوط الطائرة.



