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هدى تطرح أغنيتها الجديدة "صاحبة العروسة " على طريقة الفيديو كليب

السبت 12/يونيو/2021 - 04:45 ص
بوابة الفجر
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طرحت المطربة الشعبية هدي أغنيتها الجديدة "صاحبة العروسة" وذلك علي قنوات اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي.

وجاري طرح الأغنية علي بعض المحطات الفضائية والراديوهات وخضعت لجلسة تصوير مخصصة لكواليس الاغنية وعمل فيديو كليب الذي يناسب كليب الاغنية. 

أغنية " صاحبة العروسة" كلمات: أحمد علاء الدين وألحان: أحمد البرازيلي وتوزيع: زووم وهندسة صوت: مصطفي رؤوف وانتاج: Ives. 

من ناحية أخري حققت هدى نجاحا كبيرا في أغنيتها الأخيرة " شهر الخير" التي طرحت في رمضان واغنية " جر ناعم " التي تجاوزت نسبة مشاهدة بالملايين.

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