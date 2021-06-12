نجم الوداد بديل فرجاني ساسي في الزمالك

بدأ مسئولو الزمالك في وضع خطة من أجل تعويض رحيل نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقامت إدارة الزمالك بفتح خط المفاوضات مع وليد الكرتي نجم الوداد المغربي من أجل التعاقد معه بداية من الموسم المقبل لخلافة نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي.





وقام فرجاني ساسي بإبلاغ الزمالك برحيله عن صفوف الفريق عقب نهاية عقده ولكن هناك أزمة مازالت عالقة بين الطرفين، حيث إن الزمالك يرغب في استمرار فرجاني حتى شهر سبتمبر المقبل وهو نهاية الموسم المحددة من اتحاد كرة القدم المصري بينما يتمسك النجم التونسي بالبندالموجود في عقده والذي يسمح له بالرحيل في نهاية شهر مايو الماضي أي أنه الآن لاعب حر وفقًا لهذا البند.





وعلى صعيد آخر، فتنحصر المفاوضات للتعاقد مع الكرتي في عرضين : أولهما يتمثل في شراء الزمالك لخدمات الكرتي على أن ينضم محمد أوناجم بشكل نهائي للوداد بعد نهاية الإعارة ويقوم الزمالك بدفع مقابل مادي.





بينما يتضمن العرض الثاني انتقال حميد أحداد وأوناجم بشكل نهائي إلى الوداد على أن ينتقل الكرتي إلى صفوف الزمالك.





يذكر أن الكرتي يقدم آداء مميز مع الوداد المغربي ونجح في لفت الأنظار بصورة كبيرة وقيادة فريقه المغربي من أجل الوصول إلى الدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



