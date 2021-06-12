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نجم البرتغال: نسعي لتكرار إنجاز يورو 2016

السبت 12/يونيو/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
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قال اللاعب البرتغالي دانيلو بيريرا إن هدف منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، هو تكرار إنجازه في نسخة عام 2016 من البطولة عندما توج باللقب.

وقال بيريرا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة :"نقدم أنفسنا كأبطال لأوروبا. ومن دواعي الفخر أن نكون قادرين على الدفاع عن اللقب، لكن هناك الكثير من المرشحين."

وأكد بيريرا :"نحن جميعا نتكاتف كمجموعة ونفكر في أمر واحد: هو تكرار إنجاز 2016."

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في يورو 2020 بمواجهة نظيره المجري في بودابست يوم الثلاثاء المقبل، ويتنافس في المجموعة السادسة أيضا مع منتخبي ألمانيا وفرنسا.

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