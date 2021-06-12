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قبل مواجهة الترجي.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق

السبت 12/يونيو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أكد أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تواصل مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق للاطمئنان عليه وعلى تنفيذ برنامجه التأهيلي مع معسكر المنتخب الأوليمبي.

وغاب طاهر محمد طاهر عن مباراة المنتخب الأولمبي أمام جنوب أفريقيا، والتى انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين دون مقابل استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح أبوعبلة أن طاهر محمد طاهر أدى برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية وهناك استجابة كبيرة للتخلص من آلام الكاحل تدريجياً.

وأشار أبو عبلة، أن تحسن حالة طاهر التدريجية يشير إلى اقتراب شفائه قبل السفر إلى تونس استعدادًا لمواجهة فريق الترجي لكن هذا ليس معناه مشاركته فى اللقاء من عدمه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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