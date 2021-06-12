مورينيو يختار تشكيلة المنتخب الإنجليزي في اليورو

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، عن اختياراته الشخصية لتشكيلة المنتخب الإنجليزي الذي سيواجه نظيره الكرواتي، مساء غدًا الأحد، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة يورو 2020.





وقال مورينيو، في تصريحات لإذاعة "توك سبورت": "سأختار دين هندرسون لحراسة المرمى، وفي غياب ماجواير، أفضل الدفع بجون ستونز وتايرون مينجز في عمق الدفاع".





وأضاف: "ستونز سريع، أعتقد أن كونور كودي أنسب للعب في خط دفاعي ثلاثي، وبن وايت جيد لكنه وصل مؤخرًا، وإشراكه أمر غير واقعي".





وتابع: "في مركز الظهير الأيمن، يمكن إجراء قرعة، الكل مناسب.. لكنني أميل إلى كايل والكر بسبب سرعته وخبرته، إنه يغلق المساحات بشكل أفضل من ريس جيمس وكيران تريبير".





وواصل: "في مركز الظهير الأيسر، سأختار بن تشيلويل، لن أفكر مرتين، إنه ذكي ويغطي المساحات وخطير في الهجوم، وجيد في ألعاب الهواء والكرات الثابتة".





وأكمل: "بن تشيلويل يمكنه الدفاع بشكل جيد.. ليس لدي أي شيء ضد لوك شاو، خاض موسمًا جيدًا وتطور بوضوح، لكن لاعب تشيلسي يملك ما هو أكثر، إنه هادئ جدًا تحت الضغط".





وأردف: "في وسط الملعب، جودي بيلينجهام لاعب أحبه، لكن ربما لن أشركه في المباراة الأولى.. إنه مثالي كلاعب وسط ثان، سأشرك ديكلان رايس بجانب كالفن فيليبس".





وأوضح: "هاري كين لا يُمس، أعتقد أن جريليش كذلك أيضًا، وأفضل مركز له هو الناحية اليسرى".





واستمر: "راشفورد يمكنه اللعب فقط على اليسار، هو ضائع تمامًا عندما يلعب على اليمين ويفقد ديناميكيته، إنه يهاجم في المساحات في الناحية اليسرى.. جريليش رائع بالنسبة لي".





وأتم: "ما يصنعه جريليش يذكرني بلويس فيجو.. جريليش على اليسار، مونت في دور اللاعب رقم 10، وسأود رؤية فودين على اليمين".



