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هشام توفيق: نأمل في أسعار جيدة للموسم الجديد للقطن (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 05:14 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنّ الوزارة لديها مصانع الغزل والنسيج وتعقد ثلثي الأقطان التي تغزل في مصر.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه بموافقة مجلس الوزراء العام قبل الماضي ابتدت تجربة تعميم زراعة القطن، وهي تجربة جداول جديدة تمت في محافظتين في البداية، وكنا نتسلم القطن من المزارعين بدون وسيط، موضحا "كنا بنعمل مزادات في الفيوم وبعدها الشرقية والبحيرة وقريبا سنطبقها في جميع المحافظات ونأمل في موسم جديد أسعاره جيدة وإمكانياته جيدة".

ومن جهة أخرى قال إن تجربة شرق العوينات شهدت تطور كبير في زراعة القطن، وأكتوبر المقبل نتكلم عن التجربة بالتفصيل بعد النتائج.

يذكر أن اللجنة الوزارية للقطن اجتمعت اليوم لمناقشة تعميم منظومة التجارة الجديدة في موسم 2021-2022.

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