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هشام توفيق: قطاع المطورين العقاريين لم يتضرر من "وقف تراخيص البناء" (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 06:12 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن قطاع المطورين العقاري ملتزم بما تقرره الدولة فيما يخص وقف تراخيص البناء، والقطاع مجرد لاعب في السوق في وقت منع البناء.

وأكد "توفيق"  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن القطاع لم يتضرر وهو الشركات التابعة له من القرار لأن الممنوع من البناء هم الأفراد وتم استثناء أي شركة من هذا القرار.

وتابع وزير قطاع الأعمال، أنه خلال قرار وقف تراخيص البناء، تم استثناء شركات التطوير العقاري بشكل عام سواء الخاصة أو العامة من هذا القرار، والقرار كان ساريا على الأفراد فقط.

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هشام توفيق بوابة الفجر الفجر

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