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العسال: منح الرئيس السيسي وسام "القائد" شرف لكل مصري (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 03:25 ص
بوابة الفجر
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قال المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان، إن منح البرلمان العربى الرئيس عبد الفتاح السيسى "وسام القائد" الذى يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول"، يعد فخر لكل مصري حيث قاد سفينة الوطن إلى بر الأمان وسط العديد من الأزمات والتحديات الراهنة.

وأضاف العسال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس السيسي استطاع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان في أشد الظروف، مضيفا أن الرئيس دائما ما يحفز المواطنين على العمل ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد مصر.

وتابع رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمتلك نظرة جيدة للمستقبل وتحمل كمية كبيرة من الاستفزازات من جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديهم وتعامل معهم بحكمة ورصانة ورقي من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان.

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