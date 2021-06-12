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العسال: السيسي أعاد لمصر مكانتها عالميا (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
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قال المستشار محمود العسال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يجعل الشعب يقف بجواره لبناء الوطن وخاض غمار التحدي لمواجهة العمليات الإرهاب وتطوير البنية التحتية في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة أنه أعاد لمصر مكانتها سواء على المستوى العالمي أو القاري وأعاد ترتيب البيت الداخلي في جميع المؤسسات.

وأضاف العسال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة في التطوير والتحديث في مختلف المجالات والقطاعات من التعليم والصحة والطاقة والنقل وغير، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف حياة كريمة للمواطنين.

وتابع رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان، أن الرئيس حريص على العمل بالتوازي في الشأنين الداخلي والخارجي من خلال جولاته مع جميع دول القارة الإفريقية لإعادة العلاقات والدول الأوربية فرسخ لمكانة مصر دوليا ونلاحظ ذلك من خلال الاستقبال الحافل من ملوك ورؤساء الدول.

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