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محمد موسى: مصر للتأمين تتربع على عرش السوق في مصر (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
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أشاد الإعلامي محمد موسى، باستراتيجية عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، في إعادة هيكلة وتطوير الشركة لافتا أنها تتربع حاليا على عرش السوق التأميني في مصر.

وقال، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تطوير وهيكلة شركة مصر للتأمين تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن ما حدث من تطوير في عدة شهور يساوي سنوات، حيث شهدت طفرة كبيرة في الأرباح وستكون عابرة إلى الدول خلال الفترة القادمة.

وتابع الإعلامي: "في شغل محترم على أرض الواقع وملموس، ويجب على وسائل الإعلام المختلفة تسليط الضوء على النماذج المشرفة والمؤسسات الحكومية.

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بوابة الفجر الفجر أحمد موسى

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