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محمود العسال: مصر أصبحت دولة عظمى في مجال الغاز (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 03:28 ص
بوابة الفجر
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قال المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مصر كانت تعاني في السابق من تفجيرات يومية في خطوط الغاز في سيناء، أما اليوم أصبحت مصر دولة عظمى في قطاع الطاقة.

وأضاف العسال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الأمن الداخلي لمصر بعد عام من الدمار والفوضى الذي لحق بمؤسسات الدولة في عهد "الإرهابية"، كما استطاع أن يجعل الشعب يقف بجواره لبناء الوطن، وخاض غمار التحدي لمواجهة العمليات الإرهاب وتطوير البنية التحتية في جميع محافظات الجمهورية.

وبشأن حقوق الإنسان، قال "العسال"، إن المادة 5 من الدستور المصري تقول إن النظام المصري السياسي يقوم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، والمادة 36 من الدستور تلتزم مصر بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية بحقوق الإنسان، ومصر ملتزمة بمحاربة الإرهاب وكل ما يعكر صفو المواطن المصري ولكن في إطار حقوقي.

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