شهد.. "العسال" عن هجوم المنظمات المشبوهة ضد مصر: "السيسي واجعهم"

قال المستشار محمود العسال، إنه لا يجوز خلط حقوق الإنسان بالسياسة، وما أثير من المنظمات التي تدعى أنها حقوقية وتحافظ على حقوق الإنسان ضد مصر ما هي إلا ذريعة سياسية لنيل من استقرار مصر وتهديد أمن البلاد من أجل أغراض وأجندات خارجية لتحقيق مؤامرات ضد الشعب المصري ومؤسساته.



وأضاف العسال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جماعة الإخوان الإرهابية استغلت المباريات الكروية لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر.



وتابع رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان: انكشف الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة الشعب المصري ضدهم ومن ثم حرضوا على العنف ضد مؤسسات الدولة وسعوا في الأرض فاسدا من أجل تنفيذ أجندتهم القذرة ضد أبنا الشعب المصري.