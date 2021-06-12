Advertisements

شهد.. "العسال" عن هجوم المنظمات المشبوهة ضد مصر: "السيسي واجعهم"

السبت 12/يونيو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال المستشار محمود العسال، إنه لا يجوز خلط حقوق الإنسان بالسياسة، وما أثير من المنظمات التي تدعى أنها حقوقية وتحافظ على حقوق الإنسان ضد مصر ما هي إلا ذريعة سياسية لنيل من استقرار مصر وتهديد أمن البلاد من أجل أغراض وأجندات خارجية لتحقيق مؤامرات ضد الشعب المصري ومؤسساته.

وأضاف العسال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جماعة الإخوان الإرهابية استغلت المباريات الكروية لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر.

وتابع رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان: انكشف الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة الشعب المصري ضدهم ومن ثم حرضوا على العنف ضد مؤسسات الدولة وسعوا في الأرض فاسدا من أجل تنفيذ أجندتهم القذرة ضد أبنا الشعب المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي الرئيس

أخبار تهمك

ديباي يحسم موقفه النهائي من عرض برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 12 ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقرر عودة لاعبه السابق لتعويض رحيل ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

دبلوماسي سوداني يكشف عن أقوى رسائل القاهرة والخرطوم إلى إثيوبيا (فيديو)

منذ 37 دقيقة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وفد حقوقى مصرى يشارك فى أعمال الدورة ٤٠ للمجلس الدولى لحقوق الإنسان

"طوالة" يكشف أسرار البيان الذي أصدرته 7 منظمات حقوقية ذات "سمعة سيئة"

بعد إنتكاسة الجزيرة.. "هيومن رايتس ووتش" أحدث أسلحة الإرهاب القطري

بلاغ عاجل للنائب العام ضد خالد علي

رواد السوشيال لمراكيب الإخوان: "انكشفت عوراتكم.. ومزاعمكم أصبحت مثار سخرية"

برلماني: الجماعة الإرهابية تستخدم منظمات حقوق الإنسان لتشويه صورة مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:23 ص

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

04:59 ص

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

02:21 ص

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

12:54 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا