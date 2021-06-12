العسال: مصر في تصاعد مستمر منذ 7 سنوات (فيديو)

قال المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه يوجد لائحة أصدرها وزير الشباب والرياضة تنص على أن أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة لا يستطيع السفر دون الحصول على إذن من وزارة الشباب والرياضة، وهو أمر غريب.



وأضاف العسال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرياضة تحولت من وسيلة للترفيه إلى أمور مختلفة، حيث أصبحت تؤثر بشكل غير طبيعي في تفكير المواطن ناحية الدولة.



وفي سياق آخر، قال "العسال" إن سجل مصر منذ عام 2014 في تصاعد مستمر، وإذا كان في بعض التجاوزات الفردية فهذا لا يقلل من المؤسسة ذاتها، موضحا أن مصر استطاعت توازن بين مقاومة الإرهاب الذي يتطلب إجراءات استثنائية تعوق الحرية، وبين الحفاظ على حق المواطن المصري.