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لوف يرفض تدريب برشلونة

السبت 12/يونيو/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكدت صحيفة بيلد الألمانية، أن يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، رفض عرضًا من جانب نادي برشلونة الإسباني، لتدريب الفريق منذ عدة أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن أحد مسئولي نادي برشلونة، قام بالاتصال بمدرب منتخب ألمانيا، لبحث إمكانية التعاقد معه، في شهر مارس الماضي، إلا أن لوف أوضح أنه يريد الحصول على إجازة عقب خوض بطولة يورو 2020 مع منتخب ألمانيا.

وكشفت أن لوف قد يعود إلى التدريب، إذا حصل على عرض مثير للاهتمام في الشتاء المقبل، كما أن المدرب الألماني يحلم بقيادة برشلونة، إذا قرر الانتقال للعمل مع الأندية.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة كانت قد أعلنت مؤخرًا تجديد الثقة في رونالد كومان مدرب الفريق، وأنه مستمر على رأس الجهاز الفني للبارسا في الموسم المقبل.

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