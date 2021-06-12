ضياء السيد يشيد بالمنتخب الأولمبي

أشاد ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بأداء المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره الجنوب إفريقي بالأمس ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .





وفي تصريحات تليفزيونية أكد ضياء:"المنتخب الوطني قدم مباراة أكثر من جيدة أمام نظيره الجنوب افريقي، والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قام بتجربة العديد من العناصر في مراكز مختلفة، مابين محليين ومحترفين".





واتم حديثه قائلا:"محمد صلاح لاعب كبير سبق وأن قمت بتدريبه،وهو يعد إضافة قوية إلى أي فريق يتواجد فيه، وأتمنى ظهوره مع الفراعنه خلال الأولمبياد، لكن الأمور ترجع إلى نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب".





ويستعد المنتخب الوطني الأولمبي، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، والمقرر لها الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس في العاصمة اليابانية طوكيو.





ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



