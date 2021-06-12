عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

كشف الإعلامي محمد نشأت، عن تفاصيل تورط نجم برنامج "ذا فويس كيدز"، في الاعتداء على أحد زملائه.





وقال "نشأت"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأخ الطالب اللى صورته تحت خالص اسمه معاذ عيسى وكان من كام سنة ضمن فريق فويس كيدز.. مسك واحد زميلة اسمة حسن شريف علوان ودخل مفتاح العربية فى راسه بالكامل والولد استمر فى جراحة لمدة ١٢ ساعة".



