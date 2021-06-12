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برشلونة يعلن رحيل جارسيا
السبت 12/يونيو/2021 - 03:45 ص
غدير أحمد
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كشف نادي برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، عن رحيل أحد مدربي كرة القدم في الفريق الكاتالوني بشكل رسمي.
وأعلن برشلونة، في بيان رسمي: "فقد أبلغ الفريق المدرب فرانسيسكو خافيير جارسيا بيمينها، أنه سيتم إنهاء عقده مع الفريق بشكل رسمي".
وتابع: "أعرب مسؤولي برشلونة عن امتنانه لبيمينتا على مهنيته والتزامه وتفانيه والطريقة الإيجابية والمريحة التي تعامل بها دائمًا، مع جميع أفراد عائلة برشلونة، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".
وقد تداول خبر إقالة بيمينتا نشرته الصحافة الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية، عقب اتصال رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، بالمدرب لإبلاغه بالقرار.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية، أن برشلونة يجهز لعدد آخر من الإقالات، ضمن خطة إعادة الهيكلة تضم كلًا من: أليكس جارسيا رئيس قسم التوظيف، وأوريلي التيميرا مدير الأكاديمية، وجوردي رورا منسق فريق "برشلونة ب".
والجدير بالذكر أن جارسيا بيمينتا قد درب عددًا من فريق الشباب في برشلونة، حتى حصل على مهمة قيادة الفريق الثاني.
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