برشلونة يعلن رحيل جارسيا

كشف نادي برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، عن رحيل أحد مدربي كرة القدم في الفريق الكاتالوني بشكل رسمي.





وأعلن برشلونة، في بيان رسمي: "فقد أبلغ الفريق المدرب فرانسيسكو خافيير جارسيا بيمينها، أنه سيتم إنهاء عقده مع الفريق بشكل رسمي".





وتابع: "أعرب مسؤولي برشلونة عن امتنانه لبيمينتا على مهنيته والتزامه وتفانيه والطريقة الإيجابية والمريحة التي تعامل بها دائمًا، مع جميع أفراد عائلة برشلونة، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".





وقد تداول خبر إقالة بيمينتا نشرته الصحافة الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية، عقب اتصال رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، بالمدرب لإبلاغه بالقرار.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية، أن برشلونة يجهز لعدد آخر من الإقالات، ضمن خطة إعادة الهيكلة تضم كلًا من: أليكس جارسيا رئيس قسم التوظيف، وأوريلي التيميرا مدير الأكاديمية، وجوردي رورا منسق فريق "برشلونة ب".





والجدير بالذكر أن جارسيا بيمينتا قد درب عددًا من فريق الشباب في برشلونة، حتى حصل على مهمة قيادة الفريق الثاني.



