سموحة يفاوض ثنائي الأهلي

فتح أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة الأول ينادي سموحة، من إدارة الفريق السكندرى خط مفاوضات للظفر بخدمات الثنائى ناصر ماهر وأحمد رمضان "بيكهام"، لاعبا الأهلى لتدعيم الصفوف خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة.





وذلك في إطار تمسك النادي الأهلى بإعادة أحمد عبدالقادر، ومحمدعبدالمنعم لصفوفه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما جعل الجهاز الفنى يبدأ التحرك لتدعيم صفوفه.





وينتظر النادى السكندرى مصير مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة، لمعرفة موقفه وقراره النهائى فى ظل تمسك الفريق بالتعاقد بشكل نهائى معه بعد حالة التألق الأخيرة مع الفريق، وظهوره بشكل مميز وإحرازه 9 أهداف فى الدورى جعلته من أبرز الصفقات التى ظهرت فى سموحة هذا العام.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



