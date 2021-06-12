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سموحة يفاوض ثنائي الأهلي
السبت 12/يونيو/2021 - 04:00 ص
غدير أحمد
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فتح أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة الأول ينادي سموحة، من إدارة الفريق السكندرى خط مفاوضات للظفر بخدمات الثنائى ناصر ماهر وأحمد رمضان "بيكهام"، لاعبا الأهلى لتدعيم الصفوف خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة.
وذلك في إطار تمسك النادي الأهلى بإعادة أحمد عبدالقادر، ومحمدعبدالمنعم لصفوفه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما جعل الجهاز الفنى يبدأ التحرك لتدعيم صفوفه.
وينتظر النادى السكندرى مصير مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة، لمعرفة موقفه وقراره النهائى فى ظل تمسك الفريق بالتعاقد بشكل نهائى معه بعد حالة التألق الأخيرة مع الفريق، وظهوره بشكل مميز وإحرازه 9 أهداف فى الدورى جعلته من أبرز الصفقات التى ظهرت فى سموحة هذا العام.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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