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راموس يحصل على عرض من الليجا

السبت 12/يونيو/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن عرض قدمه أحد أندية الدوري الإسباني، للظفر بخدمات سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد راموس مع الميرنجي بنهاية الشهر الجاري، ولم يوافق اللاعب الإسباني على عرض التجديد حتى الآن، ويستطيع التوقيع مجانًا لأي فريق.

وبحسب ما ورد ببرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن المدافع الإسباني حصل على عرض من إشبيلية مدته 5 سنوات، وبراتب يبلغ 7 ملايين يورو".

وأضاف:"وأن العرض الوحيد الذي قدمه ريال مدريد إلى راموس، لمدة موسم واحد، وبراتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو".

وتابع:"من هنا جاءت نقطة الخلاف في التجديد، بأن راموس يرفض فكرة التمديد لعام واحد فقط، وهي سياسة يتبعها الملكي مع اللاعبين الذين يتخطوا حاجز 30 عامًا، ويريد التجديد لعامين بجانب عدم قبوله تخفيض راتبه".

والجدير بالذكر أن راموس نشأ في شباب إشبيلية منذ عام 1996، حتى صعد إلى الفريق الأول عام 2004، وانتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2005.

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