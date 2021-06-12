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راموس يحصل على عرض من الليجا
السبت 12/يونيو/2021 - 04:20 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن عرض قدمه أحد أندية الدوري الإسباني، للظفر بخدمات سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، في الموسم المقبل.
وينتهي تعاقد راموس مع الميرنجي بنهاية الشهر الجاري، ولم يوافق اللاعب الإسباني على عرض التجديد حتى الآن، ويستطيع التوقيع مجانًا لأي فريق.
وبحسب ما ورد ببرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن المدافع الإسباني حصل على عرض من إشبيلية مدته 5 سنوات، وبراتب يبلغ 7 ملايين يورو".
وأضاف:"وأن العرض الوحيد الذي قدمه ريال مدريد إلى راموس، لمدة موسم واحد، وبراتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو".
وتابع:"من هنا جاءت نقطة الخلاف في التجديد، بأن راموس يرفض فكرة التمديد لعام واحد فقط، وهي سياسة يتبعها الملكي مع اللاعبين الذين يتخطوا حاجز 30 عامًا، ويريد التجديد لعامين بجانب عدم قبوله تخفيض راتبه".
والجدير بالذكر أن راموس نشأ في شباب إشبيلية منذ عام 1996، حتى صعد إلى الفريق الأول عام 2004، وانتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2005.
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