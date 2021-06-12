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بايرن ميونخ يرد على رحيل ليفاندوفسكي

السبت 12/يونيو/2021 - 04:40 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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نفى رئيس بايرن ميونخ، هيربرت هاينر، الشائعات التي تتحدث عن احتمالية رحيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن النادي.

وعبر موقع النادي أكد هاينز، أن عقد أفضل لاعب في العالم مازال مستمرا مع الفريق لموسمين، مشيراً إلى أن بإمكانه التواجد داخل قلعه آليانز آرينا لفترة أطول.

وأوضح "ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم. عقده لا يزال ممتدًا لعامين، أظن أنه سيستمر معنا لفترة أطول".

وحطم المهاجم البولندي صاحب الـ 32 عامًا، الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالبوندسليجا مع بايرن، حينما سجل 41 هدفا، متخطيا بهدف رقم جيرد مولر في عام 1972.

يزال بإمكان ليفا، اللحاق بالرقم القياسي لمولر، الهداف التاريخي للبوندسليجا بواقع 365 هدفًا.

وأضاف هاينر "حتى الآن سجل 277 هدفا، إذا سمحت له صحته وقرر البقاء معنا، أظن أنه سيكون قادرًا على الرقم القياسي".

ويدخل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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