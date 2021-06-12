بركات يعلق على مباراة الأهلي والترجي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفاً على نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي، في لقاء ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.





معلق مباراة الأهلي والترجي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





وكانت أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إسناد مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي، للمعلق الليبي محمد بركات.





جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بينما صعد الترجي التونسي على حساب شباب بلوزداد.



