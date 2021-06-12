خطوة تفصل اليونايتد عن التعاقد مع "الداهية"

قطع نادي مانشستر يونايتد أكثر من خطوة للتعاقد مع الدولي الإنجليزي جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعرف مانشستر يونايتد منذ أبريل أن بوروسيا دورتموند يريد 95 مليون يورو للتخلي عن سانشو".





وتابع: "المفاوضات لا تزال جارية، لكن تم الاتفاق على الشروط الشخصية لعقد اللاعب حتى عام 2026، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالوكلاء".





وواصل: "المفاوضات جارية حاليًا على شروط الدفع والإضافات، وكيفية رفع المبلغ الإجمالي للصفقة إلى 95 مليون يورو".





وأتم: "المفاوضات لا تزال طويلة جدًا، لكن كل الأشخاص المشاركين فيها الآن واثقون أن الصفقة ستحسم، إلا أن هناك حذرًا بسبب ما حدث في المحادثات خلال العام الماضي".



