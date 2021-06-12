نجم روما مطلوب في برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم خط وسط روما الإيطالي، مطلوب على طاولة نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لحسم التعاقد مع الإيطالي لورينزو بيليجريني، بعد فشل صفقة الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف باريس سان جيرمان.





وأشارت إلى أن برشلونة يعرض على روما، السماح برحيل بيليجريني خلال صفقة تبادلية، حيث يظهر اسم المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت من البارسا.





وأوضحت أن الفريق الإيطالي لا يفكر في رحيل بيليجريني نجم الفريق، ويطالب برشلونة بدفع الشرط الجزائي كاملًا (30 مليون يورو)، ولن يقبل تبادل اللاعبين.





جدير بالذكر أن عقد بيليجريني مع روما ينتهي في صيف 2022، وقدم النادي الإيطالي عرضًا للتجديد، لكن اللاعب يطلب راتبًا سنويًا يبلغ 4.5 مليون يورو.



