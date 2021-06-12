ريال مدريد يعيد ليفاندوفسكي على طاولة المفاوضات

أقترب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، إلى قائمة أولويات ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.





ووفقًا لتقارير صحفية نقلتها "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي سيكون الهدف الرئيسي لدعم هجوم ريال مدريد، طالما أن الأخير فشل في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.





وأشارت إلى روبرت ليفاندوفسكي منفتح أيضًا على تغيير وجهته خلال الموسم المقبل، رغم أن عقده مع البافاري يمتد حتى صيف 2023.





وأوضحت أن العقبة التي ستواجه ريال مدريد في الصفقة أن اللاعب البولندي يحظى باهتمام أندية كبيرة أخرى مثل "باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي".





يذكر أن ليفاندوفسكي صرح منذ أيام قليلة: "أشعر بالفضول لتعلم لغة جديدة وثقافة جديدة، لكنني لا أعرف إذا كنت سأفعل ذلك في كرة القدم أو بعد انتهاء مسيرتي.. لا أعرف حتى الآن".





وسبق أن حاول ريال مدريد ضم ليفاندوفسكي صاحب الـ32 عامًا عدة مرات خلال السنوات الماضية.



