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لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

السبت 12/يونيو/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كليمنت لينجليت نجم دفاع برشلونة الإسباني يعطل تعاقد النادي الكتالوني مع أحد النجوم المميزين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يخطط للتعاقد مع لورينزو بيليجريني نجم خط وسط روما الإيطالي وعرض صفقة تبادلية على نادي العاصمة الإيطالية تتضمن لينجليت.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر مقربة من لينجليت بأن النجم الفرنسي يرفض تمامًا الدخول في أي صفقة تبادلية وليست لديه أي خطط سوى الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يجب عليه البحث عن لاعب آخر لعرضه على روما ضمن الصفقة التبادلية، حيث يحتاج البرسا إلى تدعيم جديد في خط الوسط.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه تم طرح خيار البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو مقابل كليمنت لينجليت وذلك بسبب تواجد مواطنه جوزيه مورينيو على مقاعد بدلاء النادي الإيطالي.

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