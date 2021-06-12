عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنها عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال مشروع مد خط مياه شرب من محطة 6 أكتوبر الجديدة "الربع الثانى" وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الإجتماعى ومدينة أحمد زويل نطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.





وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن ذلك يستلزم غلق جزئي بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر إعتبارًا من الساعة 12،00 صباحًا يوم السبت الموافق 1262021 وحتى الساعة 6،00 صباح يوم الأحد الموافق 1172021، دون تعطيل الحركة المرورية.



