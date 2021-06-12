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يوفنتوس يهدد صفقة برشلونة

السبت 12/يونيو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدث تطور جديد بشأن مستقبل الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي خلال الموسم المقبل.

وأشارت صحفية موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد ديباي مع ليون ينتهي في نهاية الشهر الحالي وقرر النجم الهولندي عدم تجديد عقده والانضمام مجانًا إلى نادي آخر.

وأفادت الصحفية الإسبانية بأن ديباي لم يمنح برشلونة الإسباني رده النهائي على عرض النادي الكتالوني.

وألمحت الصحفية الإسبانية أن ديباي رفض العروض الأخرى التي حصل عليها باستثناء يوفنتوس الإيطالي الذي لا يزال يضغط من أجل الصفقة.

وأكدت الصحفية الإسبانية أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لا يزال على اتصال دائم مع ديباي والمقربين منه وهذا الأمر قد يلعب دورًا في حسم قرار النجم الهولندي.

ولفتت الصحفية الإسبانية أن ديباي لم يحسم مستقبله بعد لكن هناك تفاؤل وهدوء في برشلونة لأن مفاوضاتهم مع ممثلي النجم الهولندي لا تجعل ديباي يختار وجهة أخرى.

ونوهت الصحفية الإسبانية أن التعاقد مع ديباي يعتبر الصفقة الأكثر طلبًا في الكامب نو لكن النادي الكتالوني يواصل العمل بحذر كما أن كومان على إطلاع دائم بكل شيء.

وأوضحت أن الفرق بين ديباي ومواطنه فينالدوم الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان أن ديباي جاء إلى برشلونة مع عائلته في 4 مايو الماضي بحثًا عن منزل أما فينالدوم لم يقترب إلى هذه الدرجة من التعاقد مع البارسا.

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