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موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

السبت 12/يونيو/2021 - 05:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يستعد منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد طوكيو وذلك بمواجهة نظيره جنوب إفريقيا للمرة الثانية وديا هذا الشهر وذلك بعد الفوز عليه يوم الخميس الماضي بثنائية نظيفة.

وسينطلق أولمبياد طوكيو باليابان هذا العام في الفترة ما بين 22 يوليو وحتى 7 أغسطس وذلك بعد أن تم تأجيله في العام الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة برفقة كلا من الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم الأحد 13 يونيو 2021 على استاد السويس وذلك استعدادًا لأولمبياد طوكيو

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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