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حقيقة غياب مصطفي محمد عن المشاركة في أولمبياد طوكيو

السبت 12/يونيو/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي حقيقة الأنباء التي تناولتها شبكة سي إن إن التركية والتي أكدت فيها رفض جالاطا سراي التركي تواجد نجم الفريق مصطفى محمد مع المنتخب المصري في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تقام في الفترة بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وسيواجه المنتخب الأولمبي كلا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال علاء عبد العزيز في تصريحات هاتفية عبر إذاعة راديو أون سبورت إف إم:"لم تصلنا أي مخاطبات رسمية بشأن منع مصطفى محمد من التواجد مع المنتخب الأولمبي وكل ما يثار غير صحيح على المستوى الرسمي".

وأضاف:"قبل نهاية شهر يونيو الحالي، سيتم حسم الموقف النهائي لكل اللاعبين المحترفين الذين سيتم استدعائهم للانضمام إلى المنتخب الأولمبي وهو موعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب الذي يمثل مصر في أولمبياد طوكيو".

وتابع:" اعتدنا على الشائعات خاصة بشأن المحترفين الذين يتم استدعائهم إلى المنتخب. أتواصل مع مصطفى محمد بشكل مستمر وسيعود إلى تركيا بعد نهاية التوقف الدولي الحالي على أن يعود 5 يوليو المقبل مرة أخرى وقمنا بإنهاء إجراءات سفره وعودته بين تركيا ومصر".

وأردف قائلا:"مصطفى محمد متحمس لخوض دورة الألعاب الأولمبية وشرف له تمثيل منتخب مصر في هذا الحدث الكبير".

واختتم عبدالعزيز تصريحاته قائلا :"لم يصل أي رفض رسمي من جالاطا سراي بشأن مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب حتى أقوم بعمل اتصال مع النادي التركي وإقناعهم بترك اللاعب لخوض الأولمبياد".

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