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تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

السبت 12/يونيو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فريق بيراميدز، يوم 1 من شهر يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وهناك مباريات عديدة مؤجلة للنادي الأهلي، نظرًا لانشغال المارد الأحمر بمسابقة بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواجهته الهامة أمام الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نادي نهضة بركان المغربي، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب جاسم بن حمد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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