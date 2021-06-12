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طارق لطفي: أتمنى أن يكون هناك جزء ثاني من "القاهرة كابول"

السبت 12/يونيو/2021 - 06:17 ص
بوابة الفجر
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قال النجم طارق لطفى ان مشهد نهاية مسلسل "القاهرة كابول" بلقاء طارق المذيع  و عادل الخبير الامنى و رمزى الارهابى ببرنامج تليفزيونى عقب ثورة يناير ده كان واقع عشناه في احداث ثورة يناير و كان بعد مثل هذه اللقاءت تحدث الاعمال الإرهابية .

وأضاف لطفى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ،  انه لابد ان يكون هناك جزء ثانى من المسلسل بعد هذه النهاية المفتوحة ، و خاصة ان المسلسل بيناقش أفكار كتير ، و انا أحيانا كنت بصدق كتير من أفكارهم من كثرة ترتيبها ، و كنت بحاول افك الالتباس ده عند الناس . 

كما ان هناك احداث كثيرة و تفاصيل كثيرة اثناء و بعد الثورة و الى وقتنا هذا لازم الدراما توضحها وتحتاج الي  اعمال درامية كتير . 

و كان عندنا نهايتين الأولى هروب رمزى بعد السجن ، لكن فضلنا اننا نترك النهاية مفتوحة  .

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