طارق لطفي: أتمنى أن يكون هناك جزء ثاني من "القاهرة كابول"





قال النجم طارق لطفى ان مشهد نهاية مسلسل "القاهرة كابول" بلقاء طارق المذيع و عادل الخبير الامنى و رمزى الارهابى ببرنامج تليفزيونى عقب ثورة يناير ده كان واقع عشناه في احداث ثورة يناير و كان بعد مثل هذه اللقاءت تحدث الاعمال الإرهابية .





وأضاف لطفى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، انه لابد ان يكون هناك جزء ثانى من المسلسل بعد هذه النهاية المفتوحة ، و خاصة ان المسلسل بيناقش أفكار كتير ، و انا أحيانا كنت بصدق كتير من أفكارهم من كثرة ترتيبها ، و كنت بحاول افك الالتباس ده عند الناس .





كما ان هناك احداث كثيرة و تفاصيل كثيرة اثناء و بعد الثورة و الى وقتنا هذا لازم الدراما توضحها وتحتاج الي اعمال درامية كتير .





و كان عندنا نهايتين الأولى هروب رمزى بعد السجن ، لكن فضلنا اننا نترك النهاية مفتوحة .