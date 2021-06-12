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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم
السبت 12/يونيو/2021 - 07:01 ص
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، محذرة المواطنين من نشاط رياح، يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
التأثر بمنخفض السودان
وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان، ويتزامن معه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
وأوضحت، أن البلاد تشهد السبت، طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية.
وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان، ويتزامن معه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
وأوضحت، أن البلاد تشهد السبت، طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية.
طقس ساعات الليل
وتوقع خبراء الهيئة، أن يسود في ساعات الليل طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حركة الأمواج خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 20 العظمى 29
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 العظمى 29
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 العظمى 35
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 26 والعظمى 38
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 41
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 43
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 44
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 45
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 45
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 46
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 45
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 45
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 33
وتوقع خبراء الهيئة، أن يسود في ساعات الليل طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حركة الأمواج خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 20 العظمى 29
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 العظمى 29
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 العظمى 35
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 26 والعظمى 38
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 41
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 43
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 44
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 45
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 45
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 46
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 45
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 45
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 33
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