تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، محذرة المواطنين من نشاط رياح، يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.





التأثر بمنخفض السودان

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان، ويتزامن معه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت، أن البلاد تشهد السبت، طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية.



