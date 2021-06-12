اليوم.. عرض "POTATO" بسينما الهناجر

يعرض اليوم السبت الفيلم القصير "POTATO"، فى سينما الهناجر فى تمام الساعة السابعة مساء.





والفيلم بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، يمنى النجار مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين.





والفيلم ترجمة عز الدين حافظ ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى.



