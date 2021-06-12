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حالة الطقس في السعودية.. رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية

السبت 12/يونيو/2021 - 08:10 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 12-6-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية:
توقع المرصد الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية اليوم السبت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية وتصل سرعتها الى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.
 
في حين يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.

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