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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12-6-2021 بمحافظات مصر
السبت 12/يونيو/2021 - 08:18 ص
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقسا حارً على القاهرة الكبري والوجه البحري، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، قالت الأرصاد إنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 27 درجة.
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