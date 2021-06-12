حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12-6-2021 بمحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقسا حارً على القاهرة الكبري والوجه البحري، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، قالت الأرصاد إنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.