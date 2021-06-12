Advertisements

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12-6-2021 بمحافظات مصر

السبت 12/يونيو/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقسا حارً على القاهرة الكبري والوجه البحري، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، قالت الأرصاد إنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد. 
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت :  القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 27 درجة.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ أقل من ساعتين

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

يوفنتوس يهدد صفقة برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقرر عودة لاعبه السابق لتعويض رحيل ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

ديباي يحسم موقفه النهائي من عرض برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 ص

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

04:59 ص

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

02:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا