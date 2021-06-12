85149 إصابة و2216 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، 85149 إصابة و2216 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85149، مقابل 85748 الأربعاء و88092 الجمعة، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 17.296 مليون حالة.

وقد رصدت السلطات الصحية البرازيلية، 2216 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2723 الأربعاء و2504 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 484235 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وتعد البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.