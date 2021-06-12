تعرف على تفاصيل ومواعيد فعاليات مهرجان الطبول في مصر 2021

يبحث الكثيرين عن فعاليات مهرجان الطبول للطبول والفنون التراثية، فى دورته الثامنة، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، مؤسِّس المهرجان، والذى يستمر حتى 18 يونيو الجارى، ويُقام المهرجان على مسرح بئر يوسف بالقلعة، فى تمام الثامنة مساء، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفى شرف المهرجان.





وسنستعرض لكم السطور التالية، فعاليات مهرجان الطبول للطبول والفنون التراثية، فى دورته الثامنة، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 18 يونيو، وذلك في السطور التالية..





موعد فعاليات مهرجان الطبول

وتبدأ العروض يوميًا الساعة 8 مساءً في جميع أماكن العروض، ويراعي الإجراءات الإحترازية.





أما دخول حفلي الافتتاح والختام، فبدعوات مجانية مسلسلة، وهي متاحة للجمهور يوم الافتتاح من الساعة 6:30 مساءً.





السبت 12 يونيو

حفل الافتتاح – ورشة دولية برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح بمشاركة جميع الفرق الفنية بمسرح بئر يوسف بالقلعة الساعة 8 مساءً





الأحد 13 يونيو

تقام احتفالات على مسرح بئر يوسف بالقلعة، فعاليات لفرق كولومبيا، وجنوب السودان، الفرقة القومية للفنوان الشعبية، جامعة بورسعيد.





ويعرض في قبة الغوري لفرق جنوب السودان 2، باكستان، فرقة طبلة الست، فرقة بيت باند، ايقاعات من العالم.





تقام احتفالات في ساحة الهناجر لفرق فلسطين «الفالوجة»، فرقة فنون السيرك، فرقة الساحل للفنون الشعبية «مصر».





وتقام في حديقة الحرية فعاليات لفرق فلسطين «كنعان» الفرقة القومية للموسيقي الشعبية فرقة جامعة عين شمس.





وفي قصر الأمير طار تعرض فرقة السودات «فرقة جمعية دنقلا»،، وفرقة نجوم القاهرة، وفرقة جامعة عين شمس.





وفي بيت السناري بالسيدة زينت تعرض الفرق الآتية، اندونيسيا، الكونغو، فرقة الطبول النوبية، والآلات الشعبية المصرية، وحسب الله، تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام».





الاثنين 14 يونيو

تقام احتفالات على مسرح بئر يوسف بالقلعة، فعاليات لفرق الفلبين، فلسطين الفالوجة، فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة جامعة عين شمس مصر





تقام احتفالات في قبة الغوري لفرق الكونغو، بنجلاديش، فرقة نجوم القاهرة للفنون الشعبية..





تقام احتفالات في ساحة الهناجر اوركسترا الأنامل الصغيرة مصر، فلسطين كنعان، السودان.





وتقام في حديقة الحرية فعاليات فرقة الطبول النوبية، والالات الشعبية المصرية، وحسب الله، وفرقة فنون السيرك، فرقة بيت باند تحت شعار "دعوة للبهجة"..





وفي قصر الأمير طار تعرض جنوب السودان2، اندونيسيا، الفرقة القومية للفنون الشعبية.





وفي بيت السناري بالسيدة زينت الفرقة القومية للموسيقي الشعبية، فرقة مركز فنون الدقهلية، فربقة اوسكاريزما.





الثلاثاء 15 يونيو

تقام احتفالات على مسرح بئر يوسف بالقلعة، فعاليات لفرق اندوسيا، فلسطين كنعان، الفرقة القومية للموسيقي الشعبية مثر.





تقام احتفالات في قبة الغوري لفرق جنوب السودان 2، باكستان، فرقة طبلة الست، فرقة بيت باند، ايقاعات من العالم.





تقام احتفالات في ساحة الهناجر لفرق الفلبين، جنوب السودان 1، فرقة مركز فنون الدقهلية.





وتقام في حديقة الحرية فعاليات لفرق فلسطين «الفالوجة» فرقة فنون السيرك البلياتشو والأطفال، فرقة نجوم القاهرة.





وفي قصر الأمير طار تعرض فرقة بنجلاديش، فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة بيت باند..





وفي بيت السناري بالسيدة زينت تعرض فرقة السودان «فرقة جمعية دنقلا»، فرقة جامعة عين شمس، فرقة الساحل للفنون الشعبية.





الأربعاء 16 يونيو

تقام احتفالات على مسرح بئر يوسف بالقلعة، فعاليات لفرق السودان فرقة جمعية دنقلا، فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية وحسب الله تحت شعار «حوار على صفاف النيل».





تقام احتفالات في قبة الغوري لفرق فلسطين الفالوجة، الفرقة القومية للفنون الشعبية تحت شعار «ليلة في محبة فلسطين».





تقام احتفالات في ساحة الهناجر لفرق اندونيسيا، فرصة رضا للفنون الشعبية، فرقة طبلة الست «مصر».





وتقام في حديقة الحرية فعاليات لفرق اليمن، فرقة جامعة عين شمس، وفرقة اوسكايزما «مصر».





وفي قصر الأمير طار تعرض فرقة السودان 1، وفرقة الفرقة القومية للموسيقي الشعبية، فرقة فنون السيرك.





وفي بيت السناري بالسيدة زينت تعرض الفرق الآتية، فرقة جنوب السودان 2، فلسطين كنعان، فرقة نجوم القاهرة، فرقة بيت باند «مصر».





الخميس 17 يونيو

بروفة ختامية لجميع الفرق المشاركة – بدون جمهور.





الجمعة 18 يونيو

حفل الختام – ورشة دولية برؤية للفنان انتصار عبدالغني بمشاركة جميع الفرق الفنية، بمسرح بئر يوسف بالقلعة الساعة 8 مساءً.



