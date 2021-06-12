



الفضي والذهبي.. تعرف على تفاصيل حساب توفير البريد المصري الجاري





يقدم البريد المصري باقة متنوعة من الخدمات المالية لعملائه لتيسير التعاملات، ومن بينها الحساب الجاري بأنواعه الثلاثة، وسنستعرض لكم متابعينا الكرام تفاصيل الحساب الجاري بالتفصيل، وهي:-





أنواع الحساب الجاري

يقدم البريد المصري ثلاثة أنواع للحساب الجاري، وهم الحساب الجاري الذهبي، الحساب الجاري الفضي، والحساب الجاري بدون عائد وتأتي تفاصيلها كالتالي:





تفاصيل الحساب الجاري الذهبي





الشروط و الأحكام:





- يتم تقديم الخدمة للعملاء أكبر من 21 عاماً، ويقدم البريد المصري الخدمة لعملائه من الإفراد والشركات والمنظمات غير الحكومية.





- الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري الذهبي هو 10.000 جنيه.





- يمكن الإيداع والسحب من أي مكتب بريد.





- في حالة إيداع مبلغ وسحبه في مدة أقل من 48 ساعة تحتسب مصاريف إدارية وفقا للقواعد الداخلية.





- يجوز للعملاء الذين لديهم حساب جارى القيام بطلب تحصيل شيك بنكي باسم العميل مقابل الرسوم المقررة.





- يمكن إجراء عملية تحويل داخلي من حساب جارى إلى اي حساب جارى آخر.





- إمكانية التحويل من الحساب فقط لحساب آخر بالبنوك مقابل الرسوم المقررة.





فائدة الحساب الجاري الذهبي

يتم احتساب فائدة الحساب الجاري الذهبي يومياً ويتم إضافتها على الحساب يومياً، وتطبق فائدة متغيرة يومياً وفقاً لقيمة حساب العائد على صندوق البريد المصري.





المستندات اللازمة لفتح الحساب الجاري الذهبي

دفتر شخصى: صورة البطاقة - السن لايقل عن 21 سنة.





التعامل بتوكيل: صورة البطاقة للوكيل والموكل - توكيل مذكور فيه حق فتح حساب وإيداع وسحب.





التعامل من خلال مفوض: صورة البطاقة الشخصية المفوض - إقرار بالتفويض من صاحب الحساب استيفاء نموذج التوقيع.





رسوم فتح الحساب الجاري الذهبي





رسوم فتح حساب توفير: لا شئ.





رسوم سنوية 9.5 جنيه.





رسوم إصدار كشف حساب: 5 جنيهات.





رسوم انخفاض الرصيد الإئتماني: 50 قرشا يوميا.





تفاصيل الحساب الجاري الفضي





الشروط والأحكام:





- يقدم البريد المصري الخدمة لعملائه من الأفراد أكبر من 21 عاماً والشركات والمنظمات غير الحكومية.





- الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري الفضي هو 500 جنيه.





- يمكن الإيداع والسحب من أي مكتب بريد.





- في حالة إيداع مبلغ وسحبه في مدة أقل من 48 ساعة يحتسب مصاريف إدارية وفقا للقواعد الداخلية.





- يجوز للعملاء الذين لديهم حساب جارى القيام بطلب تحصيل شيك بنكي باسم العميل مقابل الرسوم المقررة.





- يمكن إجراء عملية تحويل داخلي من حساب جارى إلى أي حساب جارى آخر.





- إمكانية التحويل من الحساب فقط لحساب آخر بالبنوك مقابل الرسوم المقررة.





فائدة الحساب الجاري الفضي

يتم احتساب فائدة الحساب الجاري الفضي يومياً ويتم إضافتها على الحساب الجاري الفضي للعميل يومياً، كما تطبق فائدة متغيرة يومياً وفقاً لقيمة حساب العائد على صندوق البريد المصري.





المستندات اللازمة لفتح الحساب الجاري الفضي

حساب شخصى: صورة البطاقة - السن لايقل عن21 سنة.





التعامل بتوكيل: صورة البطاقة للوكيل والموكل - توكيل مذكور فيه حق فتح حساب وايداع وسحب.





التعامل عن طريق مفوض: صورة البطاقة الشخصية المفوض - اقرار بالتفويض من صاحب الحساب استيفاء نموذج التوقيع.





رسوم فتح الحساب الجاري الفضي





رسوم فتح حساب توفير:لا شئ.





رسوم سنوية: 9.5 جنيه.





رسوم إصدار كشف حساب: 5 جنيهات.





رسوم إنخفاض الرصيد الإئتماني: 50 قرش يومياً.





تفاصيل الحساب الجاري بدون عائد





الشروط والأحكام:





- يقدم البريد المصري الخدمة لعملائه من الأفراد أكبر من 21 عاماً والشركات والمنظمات غير الحكومية .





- الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري الفضي هو 10.000جنيه.





- يمكن الإيداع والسحب من أي مكتب بريد.





- في حالة إيداع مبلغ وسحبه في مدة أقل من 48 ساعة يحتسب مصاريف إدارية وفقا للقواعد الداخلية.





- يجوز للعملاء الذين لديهم حساب جارى القيام بطلب تحصيل شيك بنكي باسم العميل مقابل الرسوم المقررة.





- يمكن إجراء عملية تحويل داخلي من حساب جارى إلى أى حساب جارى آخر.





- إمكانية التحويل من الحساب فقط لحساب آخر بالبنوك مقابل الرسوم المقررة.





فائدة الحساب الجاري بدون عائد

لا توجد فائدة على الحساب الجاري بدون عائد.





المستندات اللازمة لفتح الحساب الجاري بدون عائد

حساب شخصى: صورة البطاقة - السن لايقل عن 21 سنة





التعامل بتوكيل: صورة البطاقة للوكيل والموكل - توكيل مذكور فيه حق فتح حساب وايداع وسحب.





التعامل عن طريق مفوض: صورة البطاقة الشخصية المفوض - إقرار بالتفويض من صاحب الحساب استيفاء نموذج التوقيع.





رسوم فتح الحساب الجاري بدون عائد





رسوم فتح حساب توفير:لا شئ.





رسوم سنوية:9.5 جنيه.





رسوم إصدار كشف حساب:5 جنيهات.





رسوم انخفاض الرصيد الائتماني: لا شئ.



