طارق الشناوي يكتب: سمير غانم لم يعرف سمير غانم!

يومًا ما قال أحمد شوقى لمحمد عبدالوهاب: (أنا عايزك تموت يا محمد) انزعج عبدالوهاب من تلك الأمنية التى أعلنها أبوه الروحى أمير الشعراء، رغم أنه أضاف: (عشان أكتب عنك قصيدة تخلدك)، ولم يكن عبدالوهاب يريد هذا النوع من الخلود، هل كان سمير غانم بحاجة إلى الرحيل حتى يعرف مقدار حب ملايين المصريين والعرب، والوجه الآخر لكل هذا الحب هو الخلود؟.



لا أتصور أن سمير كان يدرك كل تلك المساحة من الدفء التى سكنها فى قلوب الناس، بل أزيدكم من الشعر بيتًا وأقول إن العديد من تفاصيل حياة سمير غانم، لم يعرفها سمير غانم، وكلنا بالمناسبة هذا الرجل.



نعتقد أننا نعرف كل شىء على الأقل عن أنفسنا، ثم نكتشف مع الزمن أننا كنا نرى جانبًا واحدًا فقط من الحكاية.



أجريت مع النجم الكبير سمير غانم أطول حوار صحفى فى حياته، امتد نحو ثلاث ليال استغرق 12 ساعة، وسألته عن كل شىء وتناولنا الكبار الذين سبقوه، مثل إسماعيل ياسين. أجابنى: يعجبنى فى حاجات وأخرى لا، وأثنى تحديدًا على فيلم (العتبة الخضرا)، وأضاف أن الحالة الكوميدية المكتملة التى قُدمت فى أفلامه تجذبه أكثر من إسماعيل، مثل تواجد زينات صدقى وعبدالفتاح القصرى ورياض القصبجى وعبدالسلام النابلسى.



لم يقل سمير غانم أهم واقعة ربطته بإسماعيل ياسين، لأنه غالبًا لم يكن يعرفها، وهى أن دوره فى فيلم (صغيرة ع الحب) 1966 بطولة سعاد حسنى ورشدى أباظة كان مرشحًا له فى البداية إسماعيل ياسين.



الحكاية أن الكاتب الكبير أبوالسعود الإبيارى كان يحرص على أن يكتب لإسماعيل دورًا فى كل أعماله، وعندما بدأت الأضواء تنحسر عنه فى النصف الثانى من الستينيات، ازداد حرصًا على أن يلقى بطوق النجاة لصديقه وتوءمه الفنى، رغم أن إسماعيل كان من الصعب عليه الاعتراف بأن هناك جيلًا آخر فرض قانونًا مغايرًا للكوميديا، وشفرة مختلفة للضحك، وباءت كل محاولات أبوالسعود بالفشل، ولم يتمكن أن يمنح مساحات لفنانى الجيل الذى كان يُطلق عليه فى الستينيات جديدًا أدوارًا فى فرقتهما المسرحية.



كان أبوالسعود قد اقترح كما أخبرنى ابنه الكاتب والمنتج الكبير أحمد الإبيارى أن يلعب إسماعيل دور مساعد المخرج فى (صغيرة ع الحب) الذى أداه بعد ذلك سمير غانم، كما أنه كان يرى أن دور المخرج يلعبه حسن يوسف، بينما كان رأى المخرج الكبير نيازى مصطفى أن ضآلة حجم سعاد حسنى تقتضى أن الشخصية يجب أن يلعبها رشدى أباظة بقامته الطويلة، وأيضًا دور مساعد المخرج يسنده إلى ممثل بحجم سمير، ليبدو أن هناك فارقًا جسديًّا، ليصدق الجمهور سعاد حسنى وهى تؤدى دور فتاة صغيرة فى السن والحجم.



سمير كان يشارك قبلها مع الثلاثى فى أفلام تسند لهم أدوارًا رئيسة، ولكن لأول مرة يعترف مخرج بحجم نيازى مصطفى بأن يقف سمير منفردًا بعيدًا عن جورج سيدهم والضيف أحمد.



وقال لى سمير إن نيازى كان نموذجًا للمخرج المنضبط جدًّا، لا يسمح سوى بالتنفيذ الحرفى للقطة والحوار ولا يمكن أن تضيف شيئًا، وغادر سمير غانم حياتنا وهو لا يدرك أن نيازى مصطفى راهن عليه مبكرًا جدًّا، ولا أتصوره أيضًا أنه أدرك كل تلك المساحة من الحب التى سكنت قلوب الملايين!!.



[email protected]



المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).