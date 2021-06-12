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تسجيل 6261 إصابة و69 وفاة جديدة بكورونا في تركيا

السبت 12/يونيو/2021 - 09:27 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في تركيا، 6261 إصابة و69 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة التركية، ارتفع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6261، مقابل 6408 الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5319359.

 

وقالت السلطات الصحية التركية، إن مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

 

ورصدت وزارة الصحة التركية 69 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 96 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 48593 شخصا.

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