موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.





وكشف عضو بالجهاز الفني للأهلي في تصريحات لـ"الفجر الرياضي"، عن موقف المصابين قيل مباراة الفريق التونسي.





وقال المصدر، أن محمد محمود يواصل التأهيل وسيشارك في التدريبات الجماعية نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى محمد هاني الذي تعرض للإصابة في مباراة السوبر الأفريقي وتأكد غيابه عن مباراتي الترجي بدوري الأبطال، حيث يحتاج إلى اسبوعين قادمين للراحة على الأقل.





وحسب المصدر، فإن محمود متولي سيكون خارج مباراة الترجي القادمة، بعد إصابته في المباراة الودية أمام الشرق للتأمين، على أن يكون جاهزا لمباراة العودة.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والترجي 19 يونيو القادم على ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.