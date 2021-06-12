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تطعيم 188 من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة الأسنان فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم

السبت 12/يونيو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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تحت اشراف الدكتورحاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قام الفريق الطائر بتطعيم 93 من أعضاء نقابة الأطباء البشريين بلقاح كورونا المستجد على البلاد، بمقرها الجديد بحضور الدكتور ممدوح راغب نقيب الأطباء واعضاء مجلس النقابة والدكتور هانى انور، مدير إدارة البندر وفريق عمل الإدارة الدكتورة سيسيل انيس، والدكتورة بسمة الباهى، والفريق المعاون من التمريض والمراقبين الصحيين مع فريق معلومات المديرية.

كما قام الفريق بتطعيم 50 من أعضاء نقابة الصيادلة بحضور الدكتور ربيع السودانى، نقيب الصيادلة، وذلك بالمقر الجديد للنقابة تم تطعيم 49 من أعضاء نقابة أطباء الاسنان بمقر النقابة بحضور الدكتور علاء العشيرى، نقيب أطباء الأسنان بالفيوم وهذه هى المرة الثانية التى يتم فيها تطعيم أعضاء من نقابة الأسنان، حيث سبق وتم تطعيم عدد 100 فى حملة سابقة بالتنسيق مع الدكتور حاتم، وكيل الوزارة والدكتورة ماجدة رشدى، مدير الرعاية الأساسية والدكتور عماد الدين حسن، مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية.
تطعيم 188 من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة الأسنان فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم
تطعيم 188 من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة الأسنان فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم
تطعيم 188 من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة الأسنان فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم
تطعيم 188 من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة الأسنان فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم
تطعيم 188 من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة الأسنان فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم
تطعيم 188 من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة الأسنان فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم
تطعيم 188 من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة الأسنان فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم
تطعيم 188 من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة الأسنان فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم

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