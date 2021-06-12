بعد تكريمه من المركز الكاثوليكي.. عبد العزيز مخيون يُهدي تكريمه لهذين النجمين تعرف عليهما



كَرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما أمس في دورته الـ 69، الفنان عبد العزيز مخيون، ومنحته جائزة الريادة السينمائية.



وأعرب الفنان عبد العزيز مخيون، عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، وقال أثناء استيلامه لجائزته:" شكراً للمركز الكاثوليكي العريق الأصيل الذي اعتز بجائزته، وهذه هي الجائزة الثانية التي أحصل عليها من هذا المركز الذي يدعم السينما النظيفة منذ اكثر من 70 عاماً".



وتابع عبد العزيز مخيون قائلاً:"أريد أن أستغل الأمر لأن جوجل كاتب تاريخ ميلادي غلط ومزودنى 4 سنين وحاولت أنا وأولادى نعدلها ولكننا فشلنا، وسعيد بتواجدي معكم واسمحولى أن أهدى هذه الجائزة لأخي الكبير الأستاذ رشوان توفيق وأخى الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة".



وكان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، قد قرر إقامة فعاليات المهرجان في يوم واحد فقط بدلاً من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أى فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.