هيئة الدواء تكشف حقيقة تسبب لقاح كورونا في اضطراب الدورة الشهرية للسيدات (فيديو)

نفى الدكتور محمود ياسين، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، ما يتردد بشأن الحصول على اللقاح يؤدي إلى اضطراب في الدورة الشهرية لدى السيدات، وعدم قدرتهن على الإنجاب، مشيرا إلى أن هذا الكلام ليس له سند علمي، ولا يجب السماح بتداول المعلومات المغلوطة بشأن اللقاح.





وكشف "ياسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ما يتردد بشأن أن متلقي اللقاح لا يجب التعرض لمخدر الإسنان، حيث إنه قد يتعرض للوفاة، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق"، موضحا أنه لا يوجد أي تعارض بين الحصول على اللقاح، والتعرض إلى أدوية تخدير الأسنان.



